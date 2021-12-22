شروط وخطوات التقديم على منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي 1443

شروط وخطوات التقديم على منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي؛ يقدم الديوان الملكي في المملكة السعودية الكثير من المنح والمميزات للمواطنين في المملكة وذلك حتى تضمن لهم حياة كريمة، حيث يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الديوان الملكي الحصول على أراضي مَجانية وذلك حتى يتمكن المواطنين الذين لا يملكون سكن من امتلاك مسكن خاص بهم ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة وشروط التقديم على منح الأراضي المجانية.

خطوات التقديم على منح الأراضي المجانية في الديوان الملكي 1443

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدِيوان الملكي التقديم على منح الأراضي المجانية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة بلدي. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم النقر على خدمة سكني. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. ثم تدوين رمز التحقق. القيام بالتسجيل جديد في حالة عدم وجود حساب سابق. إرفاق المستندات المطلوبة. قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم النقر بالموافقة عليها. النقر على حفظ الطلب.

طريقة الاستعلام عن منح الأراضي المَجانية الدِيوان الملكي 1443

يمكن للمواطنين الذين قاموا بالتقديم على منح الأراضي المجانية من الدِيوان الملكي الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة بلدي. الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق ثم النقر على تسجيل دخول. أو الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد أو القيام بتسجيل جديد وذلك في حالة عدم وجود حساب سابق. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية ثم النقر على منح الأراضي المجانية الدِيوان الملكي. الضغط على استعلام.

شروط منح الأراضي المجانية الدِيوان الملكي

تم وضع مجموعة من الشروط وذلك للحصول على الأراضي المجانية منها :

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية وكذلك أسرته.

كما يجب أن يكون عمره لا يقل عن 25 عام.

يشترط ألا يكون المتقدم وأسرته لديهم مسكن من خمس سنوات سابقة.

يجب أيضاً أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أي منحة سكنية حكومية من قبل.

وبذلك نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط وخطوات التقديم على منح الأراضي المجانية في الديوان الملكي، كما وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن منح الأراضي المجانية.