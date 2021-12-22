برنامج حساب المواطن يكشف عن استثناؤه لــ3 مصادر من الاحتساب ضمن الدخل

برنامج حساب المواطن ، قد كشف عن المصادر المالية التي تم استثناؤها من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في برنامج حساب المواطن كما انه قد تمت الإشارة إلى أن المساعدات النقدية أو العينية من مؤسسات وجمعيات حكومية أوأهلية بهدف العلاج لا تدخل ضمن الدخل الشهري كما أضاف البرنامج على حساب تويتر الخاص به في تغريدة، أن مصادر المال المستثناة تشتمل على المساعدات التي يتم صرفها في حالة الكوارث والصدقات وسنطلعك على التفاصيل في تلك المقالة.

برنامج حساب المواطن

قال برنامج حساب المواطن، عن مصادر المال المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري، وذلك من خلال منشور رسمي على تويتر. حيث كشف انه غير محسوب من ضمن الدخل الشهري، أو مصادر الدخل المختلفة كلاً من:

المساعدات المالية أو العينية من مؤسسات الحكومة أوالجمعيات الحكومية أو الجمعيات الأهلية لغرض العلاج.

مساعدات الكوارث والأزمات

كما أشار البرنامج أيضاً إلى الصدقات.

ما هي الدفعات المرفوضة؟

تعني الدفعات المرفوضة أن دفعة دعم حساب المواطن قد تم صرفها للمستفيد بالفعل، ولكنها لم تنزل في حساباته البنكية، وهناك بعض الخطوات التي يجب أن تتم لكي يتم استرداد الدفعة ويمكنك معرفة الخطوات في السطور التالية :

الحل الأول للدفعات المرفوضة المستفيد بالدعم يجب أن يراجع البنك ويتأكد من أن حسابه جاري بدون مشاكل، ولو هناك مشكلة تحل من البنك. الدخول إلى رابط حساب المواطن أو تطبيق حساب المواطن برقم الهوية وكلمة المرور. ثم الضغط على الدفعات المالية. كذلك الضغط على تأكيد الحساب البنكي.



الحل الثاني للدفعات المرفوضة

في البداية لكي نحل مشكلة دعم حساب المواطن نقوم بوضع رقم الهوية وكلمة المرور.

نقوم بوضع رقم الهوية وكلمة المرور. كتابة حساب البنك الجديد.

من خلال الطلب المرفق عبر البرنامج، يجب كتابة بيانات الحساب الخاص بك.

بعد ذلك سوف يقوم الهاتف الجوال بإرسال رسالة نصية عندما يتم التحقق من رقم الآيبان الجديد وصحته.

تطبيق حساب المواطن

وفي حالة أن بعد الحلول الفائتة لم يتم حل المشكلة فهناك حل ثالث وهو :

الدخول إلى حسابك في برنامج دعم المواطن والضغط على حالة الاستحقاق.

والضغط على حالة الاستحقاق. يمكنك متابعة الدفعات التي تم صرفها في السابق لكي تعرف ما إذا كانت الدفعة الأخيرة تم إرسالها.

كذلك النقر على “تقديم شكوى على الدفعة الحالية”.

ثم اختيار نوع الشكوى بعدم الاستلام بالفعل.

اختيار استعراض الملف، ثم إرفاق كشف الحساب.

في النهاية الضغط على إرسال،ليتم حفظ الشكوى ثم إرسالها.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن برنامج حساب المواطن ودعم حساب المواطن قد نالت إعجابكم.