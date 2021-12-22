لا استثناءات للحوامل والمرضعات من تلقي مطعوم كورونا

دوت الخليج :- كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، عن حقيقة منح استثناءات للحوامل والمرضعات، من أخذ المطعوم.

وقال حجاوي اليوم الخميس : إن وزارة الصحة لن تمنح أي استثناءات للحوامل والمرضعات من تلقي مطاعيم كورونا.

وبينت الدراسات العالمية، أنه لا خطر على الحوامل أو المرضعات من تلقي مطعوم كورونا سواء كانت بالأشهر الأولى من الحمل أو بآخرها، وفق حجاوي.

وأكد أن اللقاح يمنح الحوامل والمرضعات و”الأجنة” مناعة كبيرة ضد فيروس كورونا.

وأشار حجاوي، إلى أن إصابة الحوامل بفيروس كورونا المستجد، له عواقب وخيمة على المرأة وعلى الجنين، مؤكداً أهمية أخذ الحامل للمطعوم.

وأوضح حجاوي، إلى أن مناعة السيدات الحوامل ضعيفة، وبالتالي ترتفع احتمالية إصابتهن بفيروس كورونا.

من جهتها، قالت وزارة الصحة : في وقت سابق، إن وزارة الصحة لم تمنح لغاية اللحظة أي شخص استثناء من الحصول على المطعوم المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى وجود لجنة تنظر بالطلبات المقدمة غير أنه لغاية الآن لم يحصل أي شخص على الاستثناء ، وفق هلا اخبار .

وبالعودة لأمر الدفاع 35 الذي أصدرته الحكومة مؤخراً، فإنه لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

كما ينص أمر الدفاع ذاته، على أنه لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.

ويؤكد أمر الدفاع أن الاستثناءات من أخذ المطعوم، تكون لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه فقط.