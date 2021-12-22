مصرع مهاجر وفقدان العشرات عقب غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

جدة - نرمين السيد - وأوضح خفر السواحل - حسبما ذكرت صحيفة كاثميرينى اليونانية - اليوم الأربعاء، أنه تم انتشال جثمان المهاجر خلال عمليات بحث تم تنفيذها عقب غرق القارب على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق أثينا، فيما تم إنقاذ 12 شخصا، يعتقد أنهم جميعا من العراق، ونقلهم إلى جزيرة سانتورينى القريبة.

وقال ناجون إنه كان هناك فى الأصل 32 شخصا على متن القارب، لكن أحدهم قال للسلطات اليونانية إن القارب كان يحمل على متنه نحو 50 شخصا.

فيما قال خفر السواحل اليونانى إن أربع سفن لخفر السواحل وطائرتى هليكوبتر من القوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة تشارك فى عملية البحث والإنقاذ.