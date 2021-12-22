ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والرجاء المغربي الآن في السوبر الافريقي 2021 والتشكيل المتوقع

نقدم لكم من خلال موقعنا الالكتروني ثقفني نيوز تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، أحد أشهر قنوات الرياضة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يبحث عن ترددها آلاف من المتابعين في الوقت الحالي عبر محرك جوجل، لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي 2021 بدون تشفير، حيث أعلنت إدارة القناة عن فك شفرتها من أجل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الفرق العربية، في منافستها القوية بين بعضهم البعض.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي لمتابعة أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي التي تنطلق بعد تأهل كلا الفريقين، بعد مباريات حاسمة وقوية، حيث تستضيف دولة قطر فعاليات بطولة السوبر الإفريقي 2021،والتي تبدأ فعالياتها في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي السياق ذاته قد أعلنت إدارة النادي الأهلي اليوم عن مكافأة مالية تقدر بثمن 40 ألف جنيه لكل لاعب في حال الفوز علي الرجاء، وذلك وسط تطلعات قوية من لاعبي الرجاء في الفوز بالبطولة واللقب للمرة الثالثة في تاريخه، فيما فاز الاهلي باللقب حوالي 7 مرات من قبل، ويعتبر النادي الاهلي من اكثر الأندية الإفريقية تتويجاً باللقب.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي اليوم

أما عن التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي فقد استقر موسيماني علي ان يكون الشناوي في حراسة المرمى، وبيرسي تاو ومحمد شريف ،محمد مجدي أفشة حسين الشحات في خط الهجوم، علي معلول وأكرم توفيق، وبدر بانون وياسر إبراهيم في خط الدفاع، وأما عن خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي، عمرو السولية.

ثبت تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

يمكن الآن استقبال إشارة تردد القنوات المفتوحة الرياضية بسهولة من خلال ضبط برمجة التلفاز على التردد الجديد، ومتابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم، بتقنية عالية الجودة، وذلك عبر الاحداثيات التالية.