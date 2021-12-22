الخارجية الألمانية: قلقون من تهديدات بوتين العسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، إننا "قلقون من تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، العسكرية، والتى أعلن تنفيذها إذا لم ينهِ خصومه الغربيون سياساتهم التى اعتبر أنها تشكل تهديدًا".





وأضافت بربوك، أن هذه الأزمة الخطيرة مع موسكو، لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر أمس الثلاثاء، من أن بلاده مستعدة لاتخاذ "خطوات عسكرية" ردا على ممارسات غربية "غير ودية" على خلفية النزاع بشأن أوكرانيا.

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