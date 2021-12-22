بموافقة فورية بالتقسيط الميسر 50 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل الراتب الشهري

بموافقة فورية بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم لطلب التمويل حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي لأن شركة إمكان للتمويل تقدم التمويل الميسر أو التمويل المصغر لخدمة المواطن السعودي في المملكة وتمنح التمويل العديد من العروض والمزايا التمويلية من فترة لأخرى تحت ضوابط وشروط ميسرة ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي بالتقسيط الميسر لمدة 24 شهر بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري عبر تمويل شركة إمكان الميسر لكل المواطنين السعوديين المتقدمين له في المملكة العربية السعودية.

الشروط الهامة للموافقة على تمويل شركة إمكان الميسر

للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ويجب توفير مدة عمل ستة أشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص ولكن باقي القطاعات غير ذلك وسوف نوضح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان كما يلي بجميع التفاصيل:

يشترط التمويل لدى شركة إمكان توفير دخل ثابت شهري من 5000 ريال سعودي للمواطن السعودي في المملكة سواء يعمل في أي قطاع من القطاعات المختلفة بالسعودية.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط بشرط عدم التعثر عبر تقرير سمة.

فتح سجل ائتماني مناسب للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

توفير حساب بنكي قبل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان ويجب أن يكون الحساب تابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

مزايا الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان