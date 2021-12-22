أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 140 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 140 خرقاً خلال 24 ساعةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 140 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر، أن من بين الخروقات زحف واستحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس والفازة، و12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس،.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارة لطيران تجسسي على حيس، و65 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 484 قذيفة، و46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.