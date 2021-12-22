أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بـ37 غارة

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طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بـ37 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظتي مأرب والجوف بـ37 غارة. طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بـ37 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظتي مأرب والجوف بـ37 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان قصف بـ27 غارة جبل البلق في مديرية الوادي و4 غارات مديرية صرواح وغارتين مديرية الجوبة بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على منطقة اليتمة وغارة على منطقة الأجاشر في مديرية خب والشعف بالجوف.



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