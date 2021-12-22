الصحة العالمية: 14 دولة فى إقليم شرق المتوسط أبلغت عن إصابات بأوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أن هناك 14 دولة من بين 22 دولة من دول الإقليم أبلغت عن وجود حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.





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