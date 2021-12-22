ألمانيا.. تحذيرات صحية من عدم كفاية القيود الجديدة لاحتواء ”أوميكرون”

حذر خبراء صحة ألمان اليوم الأربعاء من أن القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا لا تكفي للحد من تفشي متحور "أوميكرون"، في حين لا تستبعد السلطات فرض إغلاق كامل إن زادت الإصابات.
وتشمل الإجراءات التي أعلنت أمس الثلاثاء الحد من التجمعات الحاشدة وإغلاق الملاهي وصالات الرقص ومنع الجمهور في مباريات كرة القدم، ومن المنتظر أن تطبق اعتبارا من 28 ديسمبر.
وسجلت ألمانيا 45659 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو ما يقترب من ذروة مسجلة في الآونة الأخيرة في حين رصدت 510 وفيات جديدة.
في الوقت نفسه أوصى معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بفرض "أقصى قيود ممكنة على التجمعات" و"أشد إجراءات للوقاية من العدوى" على الفور.
ودافع وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ عن إجراءات الإغلاق الجزئية، وقال إنه يثمن نصيحة المعهد لكن "قد يكون هناك مطالب أحيانا لا ننفذها على الفور".
وفي تصريحات منفصلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية قال الوزير: "ما قررناه اليوم سيطبق على نحو سريع. لكنني لا استبعد مناقشة تطبيق إغلاق صارم في حالة زيادة الإصابات".
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