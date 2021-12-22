تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الانسانية الأساسية في أفغانستان".
وأضاف أن القرار اتخذ من دون أن يشكل الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.
من جهته، قال نائب المندوب الروسي لدى المنظمة، إن "روسيا تتوقع أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي في زيادة المساعدة الإنسانية لأفغانستان".
بدوره، أشار المندوب الصيني في مجلس الأمن، إلى أن "بكين تطالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.