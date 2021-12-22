متابعة فورية..نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2021

ننشر نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2021 بين بطل دوري أفريقيا وبطل الكونفيدرالية، حيث يستضيف ستاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة الأهلي والرجاء المغربي ، في إطار المنافسة علي لقب السوبر الأفريقي 2021 ، حيث يمثل فريق الأهلي بطل دوري أفريقيا، بينما الرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية للسوبر الأفريقي.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ونتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي لحظة بلحظة في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي 2021.

وانطلق مبارة النادي الأهلي الفائز بالدوري الأفريقي ضد نظيره المغربي بطل الكونفيدرالية الأفريقية، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري لعام 2021 .

وبدأت صافرة الحكم في تمام السابعة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا، والثامنة بتوقيت قطر و المملكة العربية السعودية، و التاسعة مساءآ بتوقيت الإمارات ، بملعب الريان المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في مرماه لصالح الرجاء المغربي في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

تبث المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس” القطرية ، و يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم عبر beIN Sports HD 1 ، وقنوات بي إن سبورتس مفتوحة بشكل مجاني للجميع.

تشكيل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يضم التشكيل المتوقع لفريق الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي المصري في كأس السوبر الأفريقي:

حراسة المرمى : أنس الزنيتي.

خط الدفاع: مروان هدهودي_ عبدالإله مدكور _ جمال حركاس _ محمد الناهيري.

الوسط: زكرياء الوردي _ عمر العرجون _ عبدالإله الحافيظي

الهجوم :محمود بنحليب _محسن متولي – حميد أحداد

أما التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد الرجاء المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: ياسر إبراهيم – بدر بانون _ حمدي فتحي

الوسط: حمدي فتحي _ عمرو السولية – أكرم توفيق _ علي معلول .

خط الهجوم :بيرسي تاو _ محمد شريف _محمد مجدي قفشة.

نظام كأس الكونفيدرالية الحاصل عليه الرجاء المغربي

يعد كأس الكونفيدرالية الأفريقية مسابقة كروية قام باأنشاؤها الاتحاد الأفريقي “كاف” وتتنافس عليه الأندية الأفريقية للوصل لكأس السوبر الأفريقي.

ويقوم الاتحاد الأفريقي بتنظيمه سنويًا ، تم إنشاؤه عام 2004

من اندماج كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي . والذي تتنافس عليه الأندية الفائزة بالكؤوس الوطنية ، ويعد أكبر بطولة أفريقية على مستوى الأندية بعد دوري أبطال أفريقيا .

عشاق النادي الأهلي ينتظرون هذه المباراة القوية ويتمنون حصول النادي المفضل لديهم علي كأس السوبر الأفريقي.