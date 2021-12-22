أميركا.. السلطات الصحية تجيز استخدام "حبوب فايزر" ضد كورونا

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، باستخدام أول عقار مضاد لكوفيد-19، وهو من إنتاج شركة فايزر، وسيتمكن الأميركيون من استخدامه في منازلهم لتجنب الآثار الأسوأ للفيروس.
يأتي الإنجاز فيما ترتفع نسب الإصابات والوفيات والنقل إلى المستشفيات في الولايات المتحدة، ويحذر مسؤولو الصحة من "تسونامي" حالات عدوى جديدة بسبب المتحور أوميكرون.
العقار "باكسلوفيد" وسيلة أسرع وأرخص لعلاج حالات العدوى المبكرة بكوفيد-19 بالرغم من أن الإمدادات الأولية ستكون محدودة للغاية. وتتطلب كل العقارات التي سمح باستخدامها قبل ذلك لعلاج المرض، حقنا وريديا أو محاقن.
ويتوقع أيضا السماح باستخدام عقار مضاد للفيروس من ميرك. لكن عقار فايزر من المؤكد سيكون الخيار المفضل بسبب آثاره الجانبية البسيطة وفعاليته القوية، والتي تتضمن 90 في المئة تقليلا للإيداع في المستشفيات والوفيات بين المرضى الأكثر عرضة للإصابة بأعراض بالغة.
وقال د. غريغوري بولاند من مايو كلينيك: "الفعالية عالية والأعراض الجانبية منخفضة ويؤخذ عن طريق الفم. إنه يحقق كل الآمال. إننا ننظر لخفض بنسبة 90 في المئة للنقل إلى مستشفيات والوفاة بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر، وهذا مذهل".
يأتي ذلك فيما سمحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام عقار فايزر للبالغين والأطفال من عمر 12 عاما فأكبر الذين تثبت إصابتهم بكوفيد وظهرت أعراض مبكرة لمن يواجهون النقل إلى المستشفيات.
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