التقديم في منحة مسار التميز للابتعاث الخارجي والشروط المطلوبة

التقديم في منحة مسار التميز للابتعاث الخارجي أحد أكثر الخدمات المُقبل عليها أعداد من الطُلاب، وتهدف هذه المنحة إلى تمكينهم من الالتحاق بأفضل الجامعات في جميع الأنحاء العالم، وذلك للعام الراسي المقبل، واشترطت وزارة التعليم السعودية أن يقوم المتقدمين بتقديم البيانات إلكترونيًا والمستندات الرسمية أيضًا، ودعت إلى ضرورة الاطلاع على شروط مسار التميز للابتعاث لضمان القبول قبل أن يتم إرسال طلب التسجيل في مسار التميز للابتعاث بالخارج، وسوف نوفر لكم أفضل تخصصات مسار التميز للابتعاث وكذلك طريقة التقديم.

التقديم في منحة مسار التميز للابتعاث

يعتبر مسار التميز للابتعاث واحد من أهم البرامج التعليمية المتميزة التي أُعلن عنها مؤخرًا في إطار خدمات وبرامج خادم الحرمين الشريفين بالمملكة لجميع المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، وعلى من يرغب في التقديم في منحة مساء التميز للابتعاث ضرورة اتباع التالي:

يمكن الانتقال إلى برنامج سفير التقديم كخطوة أولى للتسجيل (ksp.moe.gov.sa).

النقر على تبويب مسار التميز من بين الخيارات المتوفرة في الموقع.

حدد البرنامج ثم اطلع على التعليمات المتوفرة عبر الموقع واقرأ الشروط بعناية.

أدخل جميع بياناتك الشخصية وقم برفع الوثائق والمستندات المطلوبة.

أرسل طلبك حتى يتم البت فيه ثم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التسجيل.

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022

باب التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي متاح لجميع الطالب الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي 2022-2023 حتى مطلع شهر مايو المقبل، وبعدها تتم أعمال دراسة الأهلية والتأكد من تحقق الشروط والإعلان عن النتائج.

شروط مسار التميز للابتعاث

وتتمثل شروط التسجيل في مسار التميز للابتعاث الخارجي في التالي:

حصول الطالب على جنسية السعودية.

تقديم كافة الأوراق الأكاديمية المطلوبة للتسجيل.

إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية بطريقة صحيحة.

اختيار التخصص المطلوب والموافقة على إقرار الانتظام الدراسي.

تخصصات مسار التميز للابتعاث

هناك العديد من الجامعات المتوفر الالتحاق بها، منها الجامعات العامة والجامعات التي تقدم برامج إدارة الأعمال، وهناك تخصصات عديدة داخل تلك الجامعات يمكن الانضمام إليها، منها التخصصات الأدبية وعلى رأسها التاريخ والجغرافيا والخدمة الاجتماعية.

ومتوفر أيضًا الالتحاق بالاقتصاد وبإدارة الأعمال كأحد أفضل التخصصات المطلوبة في سوق العمل خلال الوقت حالي، والسياحة والعلوم والعدالة الجنائية، والموارد البشرية أيضًا.