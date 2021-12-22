الصين تعارض قرار اليابان تصريف المياه الملوثة نوويًا فى المحيط

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لى جيان - فى تصريح أوردته وكالة شينخوا - "فى تجاهل تام للشواغل المشروعة والمعقولة للمجتمع الدولي، يواصل الجانب اليابانى فقط المضى قدمًا فى الاستعدادات لتصريف المياه الملوثة.

ومن الواضح أن اليابان تريد فرض قرارها الخاطئ على المجتمع الدولى بأسره، وسيكون على جميع الدول المطلة على الباسيفيك تحمل خطورة مثل هذه الخطوة".

وأضاف : "تساءلت العديد من الدول ومجموعات بيئية دولية قائلة: إنه إذا كانت المياه غير ضارة حقًا، فلماذا لا يصرفها الجانب اليابانى فى البحيرات أو يستخدمها لأغراض مدنية؟، كيف يمكن للمجتمع الدولى الوثوق فى وعود اليابان فيما يتعلق بما إذا كانت المياه آمنة أم لا؟، على الجانب اليابانى تقديم إجابات مسؤولة على كل هذه الأسئلة الأساسية".

وشدد على أن التعامل مع هذه القضية ليس من الأمور الخاصة باليابان إطلاقًا، بل إن الأمر يؤثر على البيئة البحرية والصحة العامة للعالم بأسره، حاثًا اليابان على الاستجابة لنداءات دول الجوار والمجتمع الدولى، وأن تلغى هذا القرار الخاطئ.