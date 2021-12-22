جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، خلال مؤتمر صحفى، نقلت عنه صحيفة ذا هيل الأمريكية: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا". واتهمت بساكى روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا. وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها فى أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: الولايات المتحدة والناتو ليس لديهما أى نية عدائية تجاه روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.