4 سنوات سجن للرئيس التونسى الأسبق المنصف المرزوقى

جدة - نرمين السيد - أصدر القضاء التونسى حكما ابتدائيا غيابيا على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقى بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل.





يشار إلى أنه فى 4 نوفمبر الماضى أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن قاضى التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد منصف المرزوقى قد تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه. وكان منصف المرزوقى -الذى تولى رئاسة الجمهورية بين عامى 2011 و2014- قد أعرب فى مداخلة تلفزيونية يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" - عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية المنعقد قبل ذلك والذى أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام بعد أن كان من المزمع تنظيمها فى تونس يومى 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة. وعلى إثر هذه الواقعة طلب رئيس الدولة قيس سعيد - لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضى على أول اجتماع لمجلس الوزراء - من وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا فى حق من يتآمرون على تونس فى الخارج، مشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.

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