واعتبارًا من يوم الأحد، لن يُسمح لعشاق الرياضة بدخول الملاعب وسيقتصر دخول الأماكن المغلقة والمتاجر على شخصين بالغين، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
كما لن يُسمح بأى أنشطة داخلية مثل زيارات المتاحف أو التمارين الرياضية أو حفلات الزفاف أو الجنازات.
وسيتم السماح للحانات والمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 11 مساءً، فى ظل ساعات العمل المختصرة المفروضة منذ بداية الشهر.
وقال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو على الرغم من أن الإصابات الإجمالية بفيروس كوفيد انخفضت بنسبة 60% عن ما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، إلا أننا لاحظنا أن ثلاثة من أصل 10 اختبارات إيجابية تكون من نوع أوميكرون.
وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نكون أكثر حرصًا من أى وقت مضى فى هذه الفترة التى تسود فيها الكثير من الشكوك".
ولم يستبعد فرض قيود أكثر صرامة إذا أدت الزيادة فى حالات أوميكرون إلى دخول المزيد من الأفراد للمستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلجيكا تغلق دور السينما والمسارح فى تشديد إجراءات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.