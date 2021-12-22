فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على زعيم تنظيم "داعش ولاية خراسان" الإرهابي في أفغانستان سناء الله غفاري، الملقب بـ"شهاب المهاجر".
وقال مسؤولون بريطانيون إن "الغفاري الذي أصبح زعيم التنظيم الإرهابي في يونيو 2020، مسؤول عن العديد من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها مئات الأشخاص".
وأعلنت الحكومة البريطانية أيضا "إدراج زعيم حركة "التحالف من أجل السلام" في جمهورية إفريقيا الوسطى علي دراس في القائمة السوداء، لضلوع الحركة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأكدت أن "نظام العقوبات البريطاني يشمل 14 فردا من جمهورية إفريقيا الوسطى، والجماعة القومية الأوغندية "جيش الرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تفرض عقوبات على زعيم ”داعش” في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.