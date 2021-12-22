مساعدة مالية من الديوان الملكي 2022 وخطوات تقديم المعروض

مساعدة مالية من الديوان الملكي أو طلب الإعانة هو أحد الحلول التي يستند إليها المواطنين الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية، ولكن من أجل ضمان الحصول على مساعدات الديوان الملكي تقديم ينبغي أن تكون من ذوي الدخل المحدود ولا تستطيع النفقة على أفراد الأسرة، وتُثبت ذلك من خلال نموذج طلب المساعدات المالية من الديوان الملكي لهذا سنسعى إلى مساعدتك من خلال تقديم طريقة كتابة معروض للديوان الملكي لتسديد ديون وكيفية إرساله أيضًا.

مساعدة مالية من الديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي باعتباره همزة الوصل بين الشعب والملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الخدمات للمواطنين بناء على التعليمات الملكية الصادرة بضرورة متابعة الطلبات والاستجابة لها ويمكن للأفراد تقديم معروض للديوان الملكي بطلب المساعدة كالتالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية تعظيم وفخر إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله

أتقدم إلى عظمتكم بطلبي هذا للحصول على مساعدة مالية وذلك لتغطية احتياجات أسرتي من مقومات الحياة الأساسية حيث أنني لا أملك من المال ما يكفيني وأبنائي وأعمل بوظيفة ذات راتب محدود وأتكفل بدفع مبالغ كبيرة لشراء الأدوية المتعددة، سائلًا المولي عز وجل أن يلقي طلبي هذا قبول من جلالتكم وأن يجعلكم زخرًا لأبناء وطنكم العظيم.

الراسل/ رقم الجوال/ العنوان/

طرق تقديم طلب المساعدة المالية

أتاح الديوان الملكي إمكانية تقديم الطلبات والمعروضات بأكثر من طريقة وذلك لضمان سهولة وسرعة تنفيذ طلبات المواطنين حيث يمكن تقديم الطلب من خلال: