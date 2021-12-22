معروض للديوان الملكي لتسديد ديون والمتعثرات لدى الجهات السعودية

معروض للديوان الملكي لتسديد ديون لا بد أن يُكتب بضوابط وشروط معينة حتى يتم قبوله من الجهات المعنية، وقد عُرف عن الديوان الملكي تقديمه للعديد من المساعدات من بينها مساعدة مالية من الديوان الملكي بالإضافة إلى تقديم مساعدات علاجية مختلفة سواء داخل المملكة، أو أيضًا بالخارج للحالات المرضية الصعبة أو المرضى الذين يُعانون من أمراض ليس لها علاج داخل المملكة العربية السعودية، ويُستخدم نموذج طلب المساعدات المالية من الديوان الملكي عند رغبة في الحصول على منحة الأراضي فدعونا نوفر لكم خطوات مساعدات الديوان الملكي تقديم الطلب.

معروض للديوان الملكي لتسديد ديون

قد يطرأ على الأفراد بعض الديون التي لا يستطيعون سدادها بسبب ضيق المعيشة وقلة الدخل الخاص بهم، ولذا فإنهم يلجؤون إلى الديوان الملكي بتقديم معروض لمساعدتهم في سداد تلك الديون، ويمكن تقديم المعروض بالصيغة التالية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جلالة الملك، تحية طيبة وبعد،

أرجو من سيادتكم التكرم بمساعدتي في سداد الديون المتراكمة التي طرأت علي بسبب سوء الأحوال الاقتصادية حيث أنني قد ضاقت بي ولم أجد من أطلب منه العون بعد الله ألا عظمتكم وأنني على يقين بأنكم تعملون جاهدين على مساعدة أبناء شعبكم وجعلهم يعيشون حياة كريمة، فالأمر معروض على سيادتكم لمساعدتي بمبلغ (ذكر قيمة المبلغ) والذي أدين به إلى (ذكر اسم صاحب الدين). وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.

الراسل/ رقم الهوية/ رقم الجوال/

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

إلى فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين

أتقدم إليكم بطلبي هذا في الحصول على مساعدة مالية حيث أنني أمر بضائقة مالية قد جعلتني أقف عاجزًا عن سداد الديون المتراكمة على عاتقي وذلك بسبب (ذكر سبب الضائقة) وقد تراكم علي مبلغ (ذكر قيمة المبلغ) غير أنني أتكفل بالصرف على أسرتي المكونة من (ذكر عدد أفراد الأسرة) ولا أستطيع أن أسدد تلك الديون وقد يتم حبسي في أي وقت ولن تجد أسرتي عائلًا آخر، فأسأل الله عز وجل أن تقبل طلبي وتمنحني هذا المبلغ، مع خالص تقديري وحبي لجلالتكم.

اسم الراسل/ رقم الجوال/ العنوان/