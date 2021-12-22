إيطاليا.. 146 وفاة جديدة بكورونا و36293 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 146 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 153 الثلاثاء.
وأضافت الصحة الأإيطالية أن حصيلة الإصابات اليومية ارتفعت إلى 36293 من 30798 إصابة في اليوم السابق.
وهذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها عدد المصابين اليومي بالفيروس على 30 ألفا منذ نوفمبر من العام الماضي.
ومنذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير من العام 2020 سجلت البلاد 136077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.
وسجلت إيطاليا 5.5 مليون إصابة حتى الآن.
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