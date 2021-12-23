برنامج ريف الإلكتروني لدعم المزارعين وآلية تقديم الطلب

برنامج ريف الإلكتروني لدعم المزارعين هي أحد أنسب وأسهل الوسائل التي تفتح لك الآفاق للحصول على الدعم الريفي تسجيل الدخول وقد نهت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنها ستعمل على تقديم خدمات متعددة من أجل المساهمة في رفع مستوى القطاع الزراعي وخصوصًا بعد التحاق العديد من المواطنين للعمل به، كما تدعم الوزارة الأسر المنتجة لهذا قامت بتقديم رابط استعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية الوطنية وأتاحت شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم سواء لربات البيوت أو الأسر المنتجة والعاطلين، ويمكن استخدام نموذج التحقق من أهلية الدعم الريفي قبل تقديم الطلب.

برنامج ريف الإلكتروني لدعم المزارعين

تسجيل دخول الدعم الريفي يُمكنك من إرسال طلبك إلى الجهة المختصة من أجل دراسة معايير الأهلية والتحقق من الاستحقاق، فيمكن التقديم عبر برنامج ريف الإلكتروني لدعم المزارعين من خلال الخطوات الآتية:

قم بزيارة منصة ريف الإلكترونية من خلال محركات البحث (reef.gov.sa).

ستجد سلسلة متعددة من الخدمات قم بالنقر على خيار ابدأ.

ثم أدخل البيانات المطلوبة منها رقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب فقط.

عقب استكمال البيانات أنشأ كلمة مرور قوية لاستخدامها فيما بعد في التسجيل.

ثم إدخال أرقام الجوال أو طرق التواصل، واطلع حينها على الشروط.

انقر على تبويب التسجيل.

وابدأ في تسجيل الدخول، ثم اختر البرنامج الذي ترغب بالانضمام له من بين المشروعات المقدمة من خلال الموقع.

أدخل رقم حسابك البنكي، وقم برفع الوثائق وعلى رأسها شهادة العمل الحر.

بعد أن تنتهي من جميع البيانات يلزمك أن تقوم بالنقر على خيار حفظ الطلب ثم تقديم الطلب.

رقم دعم ريف للتواصل

تستطيع الاستفادة من المعلومات المقدمة عن طريق الدعم الريفي من خلال الاتصال الهاتفي، حيث قدمت الوزارة رقم موحد للتواصل وهو 19930 يُستخدم خلال ساعات العمل الرسمية، للاستفسار أو التعرف على معايير الاستحقاق وشروط التسجيل وموعد الرد على الطلب أيضًا سواء في حال التقديم للحصول على دعم صغار المزارعين أو البرامج التابعة له مثل الأسر المنتجة ودعم قطاع المحاصيل أيضًا كما يشمل الدعم الحصول على قيمة مالية لتطوير قطاع الفواكه.