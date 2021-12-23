موقع استبدال اكواد فري فاير الرسمي Garena للحصول علي العديد من المكافئات والهدايا والجواهر

طريقة التسجيل في موقع استبدال اكواد فري فاير وموقع المكافآت للحصول علي عدد لا نهائي من الجواهر والهدايا من free fire، يفضل اللاعب باستبدال أكواد فري فاير عن طريق الموقع الرسمي للعبة وذلك للحفاظ علي الحساب وسلامة اللعبة، وذلك تم الإعلان عنه من جانب الشركة المنتجة للأكواد وهو موقع جارينا الرسمي، إذ يتمكن اللاعب من خلال استخدام مركز غارينا الإلكتروني Garena الفوز بالكثير من المكافآت والذهب وأيضا الحصول علي الجواهر والهدايا الكثيرة.

موقع استبدال اكواد فري فاير

أن استبدال أكواد Free Fire والفوز بالسكنات والأسلحة وما يتبع ذلك من هدايا من الذهب والماس يمكن أن يكون عن طريق عدد من الاكواد تكون صالحة للجميع والتي يكون من اشهرها ما يلي:

كود الحصول على اللعبة للمرة الثانية Y7PS 1HR6 23H4.

أكواد سكارتيتان فري فاير D4G1 D33S D5D4.

كود رقصة القلب الأشهر في اللعبة X1KS 1ED6 43S1.

هناك أيضا كود رقصة العرش فانه يتمثل في Y76S 1LR6 56L 1.

موقع إستبدال المكافئات Garena

يمكنك إستبدال اكواد فري فاير من خلال مركز غارينا ويمكنك الحصول على جوائز عديدة مع إمكانية استبدال الاكواد وفقا للخطوات الأتية:

اولا الدخول والتسجيل الإلكتروني في موقع جارينا Garena الرسمي

اختيار الطريقة الأفضل لك في الدخول من بين الطرق المتاحة والتي يكون منها الفيسبوك.

ثم قوم بالضغط على كلمة تأكيد من اجل الدخول الفعلي في الموقع.

ثم سوف تظهر لك نافذة جديدة تفيد نجاح عملية الاستبدال وتحويل الجوائز الى حسابك.

يستطيع اللاعب بعد الدخول في الموقع الرسمي غارينا.

أن يقوم بالبحث في صندوق الوارد التابع الى الحساب الخاص به.

وذلك من اجل معرفة مدي قام الموقع به من عملية استبدال اكواد فري فاير.

وما قد حصل عليه اللاعب في مقابل ذلك من جوائز والماس وذهب.

الذي تعينه على مواصلة اللعب والترقي في مستويات عالية من اللعبة.

وذلك عبر ادخال 12 احرف صغيرة وكبيرة يتخللها أرقام وهو ما يمثل كود اللعبة.

استبدال كود جواهر فري فاير

فري فاير كود عربي يعطيك جواهر

يمكن للاعب عند استبدال كود فري فاير الحصول علي العديد من الجوائز في اللعبة والتي تعينه على شراء مستلزمات اكثر من سكنات وملابس والتغيير الكامل في شكل اللاعب واللعبة، كما أنه تم تخصيص عدد من الاكواد صالحة الاستخدام لمنطقة الشرق الأوسط منها مايلي: