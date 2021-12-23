التحالف يوجه ضربات جوية ضد أهداف عسكرية حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" في تويتر.

وقال التحالف إن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو الأراضي السعودية.

وقبل يومين أعلن التحالف عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري.