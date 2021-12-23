الكويت توسع شريحة مستفيدى الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.





قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالى 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمى للوزارة. وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوى البكتيرى - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقى الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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