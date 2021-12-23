عرض التقسيط نقداً 30000 ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم

30000 ريال نقداً متاح لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل شخصي سريع وكذلك بأقساط شهرية ميسرة ومرنة لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويمتاز تمويل شركة اليسر بأنه تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويوفر للمتقدم مجموعة أخرى من المزايا.

عرض التقسيط نقداً 30000 ريال لدى شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل قرض شخصي سريع وأيضاً بأقساط شهرية مرنة ويتميز هذا التمويل أيضاً من شركة اليسر بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل عند طلب التمويل.

يمتاز أيضاً القرض الشخصي من شركة اليسر بأنه متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

وأيضاً يمتاز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج تحويل الراتب عند طلب التمويل.

القرض الشخصي أيضاً لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم للتمويل.

يوفر كذلك التمويل الشخصي من شركة اليسر تأجيل دفع أول قسط لمدة شهرين.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

متاح للسعودي وأيضاً المقيم طلب تمويل شركة اليسر والذى يبلغ قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي ولكن وضعت شركة اليسر مجموعة من الشروط لابد من توافرها وهي

لابد أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم السعودي والمقيم عمره لا يتجاوز عن 60 عام كحد أقصى.

كذلك 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم.

3 أشهر أيضاً هي الحد الأدنى لمدة العمل للعميل طالب الحصول على التمويل.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية خطوات بسيطة اونلاين يستطيع من خلالها العميل المتقدم سواء السعودي وأيضاً المقيم طلب التمويل الشخصي من خلال الدخول على رابط التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل ثم طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على القرض ورفع المستندات المطلوبة.

هاتف شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية خدمة جديدة من أجل يستطيع العملاء من التواصل مع شركة اليسر عن طريق الإتصال على الرقم الموحد للواتس وهو 920000711 حيث من خلال هذا الرقم يحصل العميل على جميع التفاصيل الممكنة حول المنتجات والخدمات التمويلية التى تقدمها شركة اليسر.