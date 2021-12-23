نتائج استحقاق ريف reef.gov.sa والمقدم من وزارة البيئة والمياه بالمملكة والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتقدم شهريا للحصول على الدعم، وتقوم الوزارة بتحديد مواعيد الرد على الطلبات الجديدة في موعد محدد شهريا، ونقوم بعرض موعد الرد على طلبات الدعم ومن هي المشروعات التي تم قبول استحقاقها للدعم من برنامج ريف لشهر ديسمبر 2021، والمقدم لدعم مشروعات مثل مربي الماشية أو أصحاب المناحل أو الصوبات الزراعية الصغيرة وما إلى ذلك.

نتائج استحقاق ريف reef.gov.sa الدعم الشهري (مربي – مزارع) وكيفية إنشاء حساب جديد

تقوم وزارة البيئة والمياه بالمملكة بتقديم دعم مالي شهري لجميع أصحاب المشروعات الصغيرة والتي تتأثر سلبا بالعديد من العوامل البيئية والاجتماعية، كما أن انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من التدابير الاحترازية ضده أدى إلى تراجع معدلات النمو في العديد من المشروعات التنموية، وخاصة المشروعات الصغيرة، والتي تتأثر سلبا برفع أسعار المحروقات أو توقف وسائل النقل وارتفاع تكلفتها، كما يكون التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة أو الفيضانات والسيول العارمة سببا في تأثر المشروعات بالمناخ، وتكون الوزارة داعما أساسيا للمشروعات.

برنامج دعم ريف وكيفية الحصول على الخدمات

يعتبر البرنامج التنموي من أهم البرامج التي تحافظ على فرص العمل للمواطنين، حيث يؤدي فساد المشروع إلى ضياع راس المال وانتشار البطالة، وبذلك تحرص الوزارة على استمرار دورة راس المال ومساعدة صاحب المشروع لتخطي عدد من الأزمات وخاصة الأزمات الطارئة، كما يكون المشروع الصغير فرصة عمل جيدة تضمن لصاحب العمل حياة كريمة دون الحاجة إلى تقديم طلب الضمان الاجتماعي من مؤسسات المملكة، كما يساعد البرنامج على تقوية القدرة التنافسية للسلع مع تقليل تكلفتها.

تقوم الوزارة بتقديم المشروعات التي يتم تقديم الدعم عليها ويجب على صاحب المشروع بالالتزام بالمشروعات التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على الدعم.

يكون المتقدم من الجنسية السعودية عن عل لا يقل عن 21 عام.

يجب أن يكون المتقدم بالدعم وصاحب المشروع لديه الخبرة والوقت الذين يؤهلاه لمتابعة المشروع وإنجاحه في النهاية.

يكون لدى المتقدم حساب بنكي ليتم التعامل عليه بينه وبين الوزارة.

يجب عمل دراسة جدوى مناسبة للمشروع.

لابد من الحصول على وثيقة العمل الحر والتراخيص اللازمة.

يكون الدعم الشهري من الوزارة في الحدود بين ألغ ريال وأربعة آلاف ريال على أن يتم تقديم هذا الدعم لمدة عام واحد فقط.

يتم الرد على الطلبات بعد 60 يوم عمل من موعد تقديم الطلب.

شروط دعم وزارة البيئة والزراعةكيفية الاستعلام عن دعم ريف

تعلن الوزارة بشكل شهري عن نتائج استحقاق دعم ريف، والذي يكون في الأيام الأخيرة من كل شهر ميلادي، ويقوم المواطن بالاستعلام برقم الطلب على الموقع للتأكد من الاستحقاق بالخطوات التالية: