أميركا.. "قفزة" في متوسط الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا

قالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، الأربعاء، إن متوسط حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام، ارتفع 25 في المئة عن الأسبوع السابق، إلى حوالي 149300 حالة يوميا.
وأضافت والينسكي للصحفيين في البيت الأبيض، أن الإصابات بالمتحول أوميكرون الجديد من فيروس كورونا تمثل ما يقرب من 73 في المئة من الحالات في أنحاء البلاد، وتصل إلى 90 في المئة في بعض المناطق.
ومضت تقول: "هذه الزيادة في نسبة إصابات أوميكرون هي ما توقعناه وما كنا نستعد له".
وتجاوز أوميكرون السريع الانتشار، المتحوّر دلتا في غضون أسابيع، وبات يمثّل 95 في المئة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغن وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، يمثّل أوميكرون 95.2 من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.
والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا في العالم مع تسجيلها أكثر من 807 آلاف وفاة.
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