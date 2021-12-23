عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول دواء ضد كورونا عن طريق الفم

جدة - نرمين السيد - ذكر بيان هيئة الدواء الأمريكية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم - "أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم تصريح استخدام طارئ، لدواء باكسلوفيد من شركة فايزر (أقراص نيرماترلفير، وأقراص ريتونافير، المعبأة للاستخدام عن طريق الفم)، لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط، لدى البالغون والأطفال المرضى (12 سنة وما فوق ويزنون 40 كيلو جرام على الأقل أو حوالى 88 رطلا)".

وأشارت إلى أن الاختبارات على الدواء أظهرت نتائج إيجابية، لاسيما لدى الذين أكثر عرضة للتطور إلى إصابة شديدة بالفيروس، موضحة أن العقار يتم تقديمه بوصفة طبية فقط.