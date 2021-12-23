قتيلان فى حادث طائرة بـ هيوستن الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بيانا قالت فيه إن الطائرة من طراز "سيسنا 208" ذات المحرك الواحد مشيرة إلى أنها تحطمت صباح الثلاثاء، بعد وقت قصير من اصطدامها بمظلة شراعية خارج مدينة فولشير غربى هيوستن.

وأورد البيان أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطنى لسلامة النقل يحققان فى الحادث، مضيفًا أن أحد الضحيتين هو شخص كان على متن الطائرة والآخر كان يستخدم المظلة الشراعية، ولم تكشف إدارة الطيران الفيدرالية عن هوية الشخصين المتوفَّين.

جرائم القتل فى هيوستن

وفى سياق آخر، كانت هيوستن ضمن 16 مدية أمريكية شهدت أرقاما قياسية من حيث جرائم القتل هذا العام، وأبرزها فيلادلفيا، وإنديانابوليس، ولويزفيل، وأوكلاند، وجرينزبورو.

وذكر تقرير صادر عن الشرطة المحلية، أن الخبراء ربطوا فى البداية جرائم العنف المتزايدة فى عام 2020 بجائحة كورونا، لكنهم ينظرون فى الظاهرة بشكل أعمق وخاصة بعد استمرار العنف المميت فى عام 2021.

وقالت ليزا داديو، الضابطة السابقة فى إدارة شرطة نيو هافن، إن المناطق التى ترتفع فيها جرائم العنف تكون معزولة إلى حد كبير فى جزء معين من المدينة، حيث يكون الصراع هناك أكثر تواترا وغالبا ما "يتعلق بالمخدرات.