تذاكر الاتحاد والاتفاق.. هُـنا رابط شراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد الاتفاق القادمة في الدوري السعودي عبر موقع ittihadclub.etickets.com

تذاكر الاتحاد والاتفاق تعتبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية. ومحبي متابعة مباريات دوري كأس الملك في الموسم الحالي. وفي غضون ذلك فقد طرحت إدارة نادي الاتحاد السعودي تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. وذلك من خلال موقع نادي الاتحاد الالكتروني وأيضًا من خلال منصة مكاني لشراء تذاكر المباريات. ومع بداية طرح تذاكر الاتحاد والاتفاق شهد موقع العميد السعودي إقبالًا جماهيرًا كبيرًا على شراء تذاكر المباراة. فقد أعلنت إدارة نادي الاتحاد أنه تم بيع ما يقارب 10 آلاف تذكرة خلال أمس الأربعاء. وفيما يلي نستعرض معكم رابط وأسعار شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة في الدوري السعودي.

اعتادت جماهير العميد شراء تذاكر الاتحاد والاتفاق بشكل دائم قبل إنطلاق كل مباراة يخوضها في الدوري السعودي. حيث تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد أعلن أنه سيتم وقف بيع تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق قبل المباراة بيوم واحد. وفي السياق ذاته تقام مباراة الاتحاد القادمة يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2021 وذلك على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

طرح مجلس إدارة نادي الاتحاد والذي يترأسة “أنمار الحائلي” تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة في الدوري السعودي بسعر موحد وهو 20 ريال سعودي.

يمكنكم الآن شراء تذاكر الاتحاد والاتفاق القادمة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. وذلك إما من خلال موقع نادي الإتحاد“Ittihad Club – نادي الاتحاد (etickets.com.sa)” أو عن طريق منصة مكاني أيضًا. حيث تتيح المنصة لجماهير المملكة العربية السعودية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني وتحديد فئة التذكرة وإدخال طريقة الدفع ثم إتمام عملية شراء التذكرة.

مباراة الاتحاد والاتفاق من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد القادم الموافق 26-12-2021. على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.