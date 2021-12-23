الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443-2022

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد المطور يعد بطبيعة الحال من المعلومات التي لا بد من الاطلاع عليها والتأكد منها جيدا لكل الأفراد المستحقين للضمان الاجتماعي أو الراغبين في التسجيل سواء الأفراد أو الأسر أو المتقاعدين ، ولذلك ؛ سوف تتناول هذه المقالة على موقع ثقفني الاطلاع أهم المعلومات حول الضمان الاجتماعي المطور وايضا الحد المانع لصرف الضمان بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان الاجتماعي الجديد المطور هو عبارة عن آلية جديدة سوف يتم من خلالها تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي إلى الأفراد المستفيدين والمستحقين من أبناء المملكة العربية السُّعُودية لكي تضمن الدولة وصول هذا الدعم فعليا إلى مستحقيه ، فضلا عن تقديم الدعم في صور مختلفة وعلى سبيل المثال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تؤهله الشباب إلى الحصول على وظائف تكون مصدر رزق دائم لهم ويأتي ذلك في إطار رؤية تطوير المملكة الشامل رؤية ٢٠٣٠م

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣-٢٠٢٢

لقد أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي السُّعُودية عن إنه يوجد حد مانع للحصول على دعم الضمان ، حيث إن المستفيد إذا كان دخله الشهري يبلغ أو يتخطى قيمة هذا الحد فلن يكون مستحقا للضمان ، ولقد جاءت قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد التي تعد من أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور السعودي على النحو التالي الذكر: