مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، اتهمه بإطلاق النار على إحدى دورياته في الضفة الغربية، ليلة الخميس، حسب ما قال مصدر عسكري إسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب محمد عيسى عباس (26 عامًا) مساء اليوم الأربعاء إثر إصابته برصاص الاحتلال في ظهره" بمخيم الأمعري في رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان، إن قوة من جنوده دخلت هذه المنطقة "بحثًا عن مشتبه بهم شوهِدوا بينما كانوا يُحاولون الدخول إلى مستوطنة بساغوت".

وأضاف الجيش أن "مهاجمًا فتح النار على إحدى الآليّات". وأشار إلى أنّ قوّاته ردّت على إطلاق النار الذي استهدف إحدى آليّاتها و"أصابت المهاجم".

ولم يُصب أيّ جندي بجروح بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه تم تفريق أعمال شغب شارك فيها عشرات الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، أنه اعتقل أربعة فلسطينيين يُشتبه بتنفيذهم هجومًا أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين، الخميس، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شرطة حرس الحدود، السبت، إنها اعتقلت فلسطينية تبلغ 65 عامًا في الخليل بعدما طعنت مستوطنًا بسكين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل فلسطيني بالرصاص بعدما حاول دهس عدد من الجنود بسيارته في الضفة الغربية.