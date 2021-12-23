منصة نافذ كيفية إ صدار ورقة سند لأمر للأفراد والمنشآت تعرف على التفاصيل وزارة العدل

منصة نافذ إصدار سند لأمر، تسعى الحكومات بالمملكة العربية السعودية في تطوير كافة خدماتها لتسهل على المواطنين بالمملكة كافة الاجراءات والمتطلبات دون عناء، حيث أطلقت مؤخرا وزارة العدل منصة “نافذ” لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات حيث توفر منصة “نافذ” خدمة إنشاء وحفظ إدارة سندات التنفيذ بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المقرات المخصصة لذلك توفيرا على المواطنين الوقت والجهد بعدما استفاد من تلك الخدمة ما يقارب من 100 ألف شخص، كما أعلنت المنصة في آخر إحصائية لها في الشهر الماضي عن زيادة عدد العملاء على المنصة بشكل كبير حيث بلغ عدد السندات المتقدمة من الأفراد والشركات نحو 162 ألف سند وكانت مدينة الرياض أكثر المدن التي استخدمت منصة نافذ سواء من الأفراد أو الشركات وجاءت بعدها مدينة جدة وتاليها مدينة الدمام في استخدام الأفراد والشركات لمنصة نافذ.

منصة نافذ

تقدم منصة نافذ التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بشكل إلكتروني بجميع أركانها طبقا لنظام الأوراق التجارية، حيث يتطلب من المدين دفع مبلع محدد في تاريخ معين أو قابل للتحديد عندما يتطلع عليه الدائن، وتتم تلك العملية من طرفي الورقة التجارية عن طريق التوثيق المعتمد الإلكتروني، وأتاحت المنصة في الآونة الأخيرة خدمة سداد السندات وخدمة التنفيذ الرضائي.

مزايا منصة نافذ

هناك العديد من المميزات التي تقدمها المنصة والتي سوف نتعرف على أهم مزاياها عبر النقاط التالية:

إتاحة بيئة رقمية وقائية في ظل تلك الظروف الحالية.

حفظ حقوق الأطراف بطريقة آمنة.

عودة الحق إلى أصحابه عن طريق محاكم التنفيذ بصورة سريعة وسهلة.

ضمان إتمام متطلبات السندات.

عدم مخالفة النظام أو القانون في المملكة السعودية.

تقليل المنازعات وخلفات التنفيذ المتعلقة بادعاء تزوير السند التنفيذي.

إرسال مستشعر مبكر للمدين قبل السند إلى المحكمة.

خطوات إصدار سند لأمر عبر منصة نافذ

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لإصدار سند الأمر من خلال منصة نافذ والتي سنعرضها لكم فيما يلي: