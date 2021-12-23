متى مباراة الهلال.. موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الجولة 14 بالدوري السعودي و القنوات الناقلة

متى مباراة الهلال القادمة. حيث يتساءل الكثير من متابعى الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2021 – 2021. عن موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في كأس الملك. والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. حيث ستقام مباراة الهلال القادمة يوم الجمعة الموافق 25-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. وفي السياق ذاته يدخل الزعيم هذا اللقاء ضد الفتح بعدما حقق فوزًا ثمينًا أمام الرائد في مواجهته الماضية بالدور السادس عشر. فقد نجح الهلال السعودي في الفوز بهدفين نظيفين بعد الخسارة التي تلقاها أمام النصر في المباراة المؤجلة. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري السعودي و القنوات الناقلة.

نجيب في السطور التالية عن تساؤلكم حول متى موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي. والتي ستكون ضد نادي الفتح يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2021. على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. حيث يكون موعد المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. في حين سيكون موعد المباراة بتوقيت مصر في تمام الساعة 4:50 مساءً. أما بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 6:50 مساءً.

بالرغم من الإخفاقات التي يعاني منها نادي الهلال مؤخرًا. إلا أنه يسعى في مباراته القادمة ضد الفتح في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين. لاستكمال ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية بهدف استعادة مكانته بصدارة جدول ترتيب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. والذي يتواجد فيه حاليًا بالمركز الرابع وذلك برصيد 21 نقطة بعدما لعب إثنى عشر مباراة. في حين يأتي نادي الفتح السعودي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

وبعد التعرف على تفاصيل مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي. نشير إلى أن الزعيم استأنف بالأمس تدريباته الجماعية بمقر النادي بعدما حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية خلال يوم الثلاثاء الماضي. حيث شارك اللاعب “سالم الدوسري” في المران الجماعي لنادي الهلال بعدما انتهى من برنامج الرعاية الصحية إثر تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ.

تذاع مباراة الهلال والفتح القادمة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي على قناة SSC 1 HD. من خلال التردد التالي للقناة.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الهلال القادمة

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6