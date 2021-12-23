مكون خطير لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة الأصفرار والبقع الصعبة بدون دعك خلال ثواني

الكوتشي الأبيض يعطي للملابس مظهر جذاب ومختلف ولذلك الكثير من الناس يفضلون ارتدائه لأنه مناسب لجميع أنواع الملابس وعلى الرغم من ذلك، فهو عرضة للاتساخ بشكل سريع بسبب لونه ولذلك يعاني الكثير من عملية تنظيفه ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق مختلفة وسريعة لتنظيفه بكل سهولة في البيت فتابعونا. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بمعجون الأسنان يمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الكوتشي الأبيض وذلك من خلال وضع كمية مناسبة على الأماكن المراد تنظيفها ثم تفرك بالفرشاة الخاصة بالأسنان ويترك لمدة 10 دقائق ثم يمسح بمنشفة مبللة بالماء.

أو نخلط كمية مناسبة من معجون الأسنان الأبيض مع عصير نصف ليمونة ثم نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك ننظف الكوتشي باستخدام فرشاة ثم يمسح بمنشفة مبللة بماء دافئ وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة.

ويمكن أيضا استخدام معجون الحلاقة في تنظيف الكوتشي الأبيض والرباط الخاص به عن طريق وضع كمية مناسبة على الكوتشي وتركها لمدة 15 دقيقة ثم تفرك بالفرشاة وبعد ذلك تمسح بالماء. صودا الخبز والخل في وعاء نخلط ملعقة من صواد الخبز مع كمية مناسبة من الماء والخل ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم نفرك الكوتشي بهذا المزيج باستخدام فرشاة أسنان قديمة ثم يشطف بالماء ونتركه في الشمس حتى يجف تماما.

أو نخلط ملعقة من ملح الليمون مع ملعقة من صودا الخبز وكمية مناسبة من الخل والماء ونقلب المكونات حتى تمتزج ثم نغسل الكوتشي بهذا المزيج للتخلص من الأوساخ والأتربة العالقة به وبعد ذلك يمسح بالماء. الماء والصابون يمكن أيضا تنظيف الكوتشي الأبيض باستخدام الماء والصابون عن طريق فرك الكوتشي باستخدام فرشاة أسنان قديمة بهذا المزيج ثم يغسل بالماء ويجفف بالطريقة المعتادة وسوف تندهشي من النتيجة.

أو نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الصابون السائل ثم نضيف ملعقة من البيكنج بودر مع كمية مناسبة من الماء الساخن ثم نغمس الفرشاة في هذا المزيج ونفرك الكوتشي بها جيدا ثم يمسح بفوطة مبللة بالماء. مزيل البقع في بعض الأوقات تكون درجة الأتساخ شديدة في الكوتشي ويصعب تنظيفها بالطرق المعتادة في هذه الحالة يمكن استخدام مزيل البقع لتنظيف الكوتشي بكل سهولة وبدون تعب. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بمعجون الأسنانصودا الخبز والخلالماء والصابونمزيل البقع الوسوم

الكوتشي الأبيض يعطي للملابس مظهر جذاب ومختلف ولذلك الكثير من الناس يفضلون ارتدائه لأنه مناسب لجميع أنواع الملابس وعلى الرغم من ذلك، فهو عرضة للاتساخ بشكل سريع بسبب لونه ولذلك يعاني الكثير من عملية تنظيفه ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق مختلفة وسريعة لتنظيفه بكل سهولة في البيت فتابعونا. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بمعجون الأسنان يمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الكوتشي الأبيض وذلك من خلال وضع كمية مناسبة على الأماكن المراد تنظيفها ثم تفرك بالفرشاة الخاصة بالأسنان ويترك لمدة 10 دقائق ثم يمسح بمنشفة مبللة بالماء.

أو نخلط كمية مناسبة من معجون الأسنان الأبيض مع عصير نصف ليمونة ثم نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس وبعد ذلك ننظف الكوتشي باستخدام فرشاة ثم يمسح بمنشفة مبللة بماء دافئ وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة.

ويمكن أيضا استخدام معجون الحلاقة في تنظيف الكوتشي الأبيض والرباط الخاص به عن طريق وضع كمية مناسبة على الكوتشي وتركها لمدة 15 دقيقة ثم تفرك بالفرشاة وبعد ذلك تمسح بالماء. صودا الخبز والخل في وعاء نخلط ملعقة من صواد الخبز مع كمية مناسبة من الماء والخل ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم نفرك الكوتشي بهذا المزيج باستخدام فرشاة أسنان قديمة ثم يشطف بالماء ونتركه في الشمس حتى يجف تماما.

أو نخلط ملعقة من ملح الليمون مع ملعقة من صودا الخبز وكمية مناسبة من الخل والماء ونقلب المكونات حتى تمتزج ثم نغسل الكوتشي بهذا المزيج للتخلص من الأوساخ والأتربة العالقة به وبعد ذلك يمسح بالماء. الماء والصابون يمكن أيضا تنظيف الكوتشي الأبيض باستخدام الماء والصابون عن طريق فرك الكوتشي باستخدام فرشاة أسنان قديمة بهذا المزيج ثم يغسل بالماء ويجفف بالطريقة المعتادة وسوف تندهشي من النتيجة.

أو نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الصابون السائل ثم نضيف ملعقة من البيكنج بودر مع كمية مناسبة من الماء الساخن ثم نغمس الفرشاة في هذا المزيج ونفرك الكوتشي بها جيدا ثم يمسح بفوطة مبللة بالماء. مزيل البقع في بعض الأوقات تكون درجة الأتساخ شديدة في الكوتشي ويصعب تنظيفها بالطرق المعتادة في هذه الحالة يمكن استخدام مزيل البقع لتنظيف الكوتشي بكل سهولة وبدون تعب. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بمعجون الأسنانصودا الخبز والخلالماء والصابونمزيل البقع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون خطير لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة الأصفرار والبقع الصعبة بدون دعك خلال ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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