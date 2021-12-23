بنزيمة يحرز هدفين ويمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على بيلباو

أحرز كريم بنزيمة هدفين في أول سبع دقائق، ليعزز صدارة ريال مدريد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق ثماني نقاط، بعد الفوز 2-1 في ملعب أتليتيك بيلباو، الأربعاء.
ومدد ريال مدريد، الذي غاب عنه ثمانية لاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي، سجله الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة بجميع المسابقات، ووصل إلى منتصف الموسم برصيد 45 نقطة متقدما بثماني نقاط على إشبيلية و13 نقطة على ريال بيتيس ثالث الترتيب.
وبقي بيلباو في المركز العاشر وله 24 نقطة.
وكسر بنزيمة حاجز 400 هدف في مسيرته بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، وبعد ثلاث دقائق أضاف الهدف الثاني عندما فشل أحد مدافعي بيلباو في إبعاد الكرة.
وقلص أويهان سانجيت الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة العاشرة، وهو الأول في شباك ريال مدريد بعد خمس مباريات بجميع المسابقات.
وسيطر بيلباو، الذي خاض المباراة بدون أربعة لاعبين بسبب كوفيد-19، على الشوط الثاني، لكن ريال مدريد صمد ليحصد النقاط الثلاث.
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