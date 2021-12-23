كورونا فى تونس.. الإصابات تتزايد والوفيات تقل

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "الصحة التونسية" بيانا حول الوضع الوبائى، أفادت فيه بأن الحصيلة الكلية للإصابات بـ كورونا فى البلاد وصلت إلى 721 ألفا و797 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 25 ألفا و491 حالة.

وقالت الوزارة إن 147 شخصا تعافوا من الإصابة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 694 ألفا و517 شخصا.

كورونا فى تونس

ودخل الأربعاء فى تونس قرار إلزامية الشهادة الصحية، أو ما تسميه الصحافة المحلية "جواز التلقيح"، حيز التنفيذ فى جميع أنحاء البلاد.

وكانت السلطات التونسية قد شددت منذ شهرين على ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار بهدف مواجهة انتشار وباء كوفيد 19 ومتحوراته.

وسبق للرئيس قيس سعيد أن أصدر فى شهر أكتوبر الماضى مرسوما يلزم التونسيين والمقيمين الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بتقديم الشهادة الصحية عند دخولهم الفضاءات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة من مقاهٍ ومطاعم أو أماكن سياحية.