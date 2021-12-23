فرنسا تسجل ارتفاعا مفزعا فى إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة نقلا عن مكتب الصحة العامة فى فرنسا، إن هذه الحصيلة زادت بنحو 20 ألف إصابة عن أخرى تم تسجيلها فى وقت سابق من الأسبوع.

وكان كان معدل الإصابات اليومية بـ كورونا فى فرنسا، قبل شهرين فقط، أقل من 5 آلاف حالة على مدى سبعة أيام.

إصابات كورونا فى فرنسا

وتوقع وزير الصحة وزير التضامن والصحة الفرنسى، أوليفييه فيران ارتفاع نسبة الإصابات إلى نحو الثلث على مستوى فرنسا خلال يومين وأن تشكل الإصابات بمتحور أوميكرون معظم الإصابات فى الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، قد أعلن أن باريس ستقر قانونا يحوِّل "الجواز الصحى" اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات لـ"جواز تطعيم".

ووفقًا لـ "رويترز"، قال أتال، إن "الموجة التى تنتظر فرنسا ستكون عالية"، مضيفا أن 20% من الإصابات بـ كوفيد 19 فى فرنسا ناجمة عن سلالة "أوميكرون" التى تنتشر بسرعة، لا سيما فى باريس.