خطوات التسجيل في منحة سفير عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجي وأهم شروط القبول

خطوات التسجيل في منحة سفير عبر منصة مسار مفتوح للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي منحة لمساعدة جميع الطلاب من المملكة العربية السعودية على أن تتحسن قدرتهم وتتوسع معرفتهم في التخصصات العلمية المختلفة، وتتم من خلال استكمال دراستهم بجامعات الخارج وذلك في أرقى الكليات حول العالم والتي يعتمدها البرنامج ونتيجة لذلك، يمكن للطلاب المقبولين في الجامعات المعتمدة بالبرنامج التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بعد التأكد من أن متطلبات البرنامج وهل هي تنطبق عليهم أم لا، ثم يتم التحقق من البيانات المتواجدة في الطلب وكذلك إعداد الأوراق والوثائق المطلوبة للمراجعة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

التقديم فى المنحة عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجى

يجوز لمواطني المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على منح خارجية، سواء كانت درجة البكالوريوس، أو دكتوراه، أو درجة ماجستير، حسب المتطلبات العامة والمحددة لكل ملف. الخطوات التالية:

ادخل إلى نظام ترشيح سفير

اختيار مسار

اختر برنامج المنح الدراسية من الخيارات المتاحة

قبل تقديم طلبك ، اقرأ بعناية التحذيرات والإرشادات.

انقر فوق Next للمتابعة.

انتبه جيدًا لشروط المهمة.

انقر فوق Next للمتابعة.

اسمح بحفظ بيانات التحقق الخاصة بالطالب.

انقر فوق Next للمتابعة.

قم بإزالة أي معلومات شخصية مطلوبة.

انقر فوق Next للمتابعة.

أدخل معلومات المرافقين.

انقر فوق Next للمتابعة.

أكمل البيانات الأكاديمية المطلوبة.

انقر فوق Next للمتابعة.

أدخل بيانات المهمة هنا.

انقر فوق Next للمتابعة.

املأ معلومات الاتصال.

انقر فوق Next للمتابعة.

يرجى التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

انقر فوق Next للمتابعة.

قم بتنزيل الأوراق اللازمة.

انقر فوق Next للمتابعة.

الرجاء الرد على الطلب.

الحصول على رقم الطلب وتخزينه

الشروط العامة للابتعاث الخارجي مسار التميز

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الشروط والأحكام الخاصة بمنح مسار التميز لمنح وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم ، ومن أهم هذه المتطلبات: