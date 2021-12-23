خطوات التسجيل في منحة سفير عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجي وأهم شروط القبول

خطوات التسجيل في منحة سفير عبر منصة مسار مفتوح للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي منحة لمساعدة جميع الطلاب من المملكة العربية السعودية على أن تتحسن قدرتهم وتتوسع معرفتهم في التخصصات العلمية المختلفة، وتتم من خلال استكمال دراستهم بجامعات الخارج وذلك في أرقى الكليات حول العالم والتي يعتمدها البرنامج ونتيجة لذلك، يمكن للطلاب المقبولين في الجامعات المعتمدة بالبرنامج التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بعد التأكد من أن متطلبات البرنامج وهل هي تنطبق عليهم أم لا، ثم يتم التحقق من البيانات المتواجدة في الطلب وكذلك إعداد الأوراق والوثائق المطلوبة للمراجعة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.التقديم فى المنحة عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجى
يجوز لمواطني المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على منح خارجية، سواء كانت درجة البكالوريوس، أو دكتوراه، أو درجة ماجستير، حسب المتطلبات العامة والمحددة لكل ملف. الخطوات التالية:
- ادخل إلى نظام ترشيح سفير
- اختيار مسار
- اختر برنامج المنح الدراسية من الخيارات المتاحة
- قبل تقديم طلبك ، اقرأ بعناية التحذيرات والإرشادات.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- انتبه جيدًا لشروط المهمة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- اسمح بحفظ بيانات التحقق الخاصة بالطالب.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- قم بإزالة أي معلومات شخصية مطلوبة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- أدخل معلومات المرافقين.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- أكمل البيانات الأكاديمية المطلوبة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- أدخل بيانات المهمة هنا.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- املأ معلومات الاتصال.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- يرجى التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- قم بتنزيل الأوراق اللازمة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- الرجاء الرد على الطلب.
- الحصول على رقم الطلب وتخزينه
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الشروط والأحكام الخاصة بمنح مسار التميز لمنح وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم ، ومن أهم هذه المتطلبات:
- يجب أن يكون المرشح للبرنامج سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المرشح لديه سيرة حسنة
- يجب علي المرشح أن يكون حصل علي قبول مباشرة وبدون شروط في أحد التخصصات المحددة للبرنامج سواء لدراسات البكالوريا أو الماجستير أو الدكتوراه، وعليه التأكد من أن البرنامج الذي تم قبوله فيه ليس برنامجًا قابلاً للتنفيذ.
- يشترط أن تتم الدراسة في بلد مركز المؤسسة التعليمية الابتدائية.
- يجب على الأشخاص الذين تم قبولهم في البرنامج الالتزام بالدراسة على أساس منتظم.
- إذا كان مقدم الطلب قد حصل على شهادته أو شهادتها من خارج المملكة المتحدة ، فيجب عليه معادلة الشهادة.
الوسوم
خطوات التسجيل في منحة سفير عبر منصة مسار مفتوح للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي منحة لمساعدة جميع الطلاب من المملكة العربية السعودية على أن تتحسن قدرتهم وتتوسع معرفتهم في التخصصات العلمية المختلفة، وتتم من خلال استكمال دراستهم بجامعات الخارج وذلك في أرقى الكليات حول العالم والتي يعتمدها البرنامج ونتيجة لذلك، يمكن للطلاب المقبولين في الجامعات المعتمدة بالبرنامج التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بعد التأكد من أن متطلبات البرنامج وهل هي تنطبق عليهم أم لا، ثم يتم التحقق من البيانات المتواجدة في الطلب وكذلك إعداد الأوراق والوثائق المطلوبة للمراجعة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.التقديم فى المنحة عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجى
يجوز لمواطني المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على منح خارجية، سواء كانت درجة البكالوريوس، أو دكتوراه، أو درجة ماجستير، حسب المتطلبات العامة والمحددة لكل ملف. الخطوات التالية:
- ادخل إلى نظام ترشيح سفير
- اختيار مسار
- اختر برنامج المنح الدراسية من الخيارات المتاحة
- قبل تقديم طلبك ، اقرأ بعناية التحذيرات والإرشادات.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- انتبه جيدًا لشروط المهمة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- اسمح بحفظ بيانات التحقق الخاصة بالطالب.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- قم بإزالة أي معلومات شخصية مطلوبة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- أدخل معلومات المرافقين.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- أكمل البيانات الأكاديمية المطلوبة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- أدخل بيانات المهمة هنا.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- املأ معلومات الاتصال.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- يرجى التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- قم بتنزيل الأوراق اللازمة.
- انقر فوق Next للمتابعة.
- الرجاء الرد على الطلب.
- الحصول على رقم الطلب وتخزينه
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الشروط والأحكام الخاصة بمنح مسار التميز لمنح وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم ، ومن أهم هذه المتطلبات:
- يجب أن يكون المرشح للبرنامج سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المرشح لديه سيرة حسنة
- يجب علي المرشح أن يكون حصل علي قبول مباشرة وبدون شروط في أحد التخصصات المحددة للبرنامج سواء لدراسات البكالوريا أو الماجستير أو الدكتوراه، وعليه التأكد من أن البرنامج الذي تم قبوله فيه ليس برنامجًا قابلاً للتنفيذ.
- يشترط أن تتم الدراسة في بلد مركز المؤسسة التعليمية الابتدائية.
- يجب على الأشخاص الذين تم قبولهم في البرنامج الالتزام بالدراسة على أساس منتظم.
- إذا كان مقدم الطلب قد حصل على شهادته أو شهادتها من خارج المملكة المتحدة ، فيجب عليه معادلة الشهادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التسجيل في منحة سفير عبر منصة مسار التميز للابتعاث الخارجي وأهم شروط القبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.