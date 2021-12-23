محافظ مدينة عراقية يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن محافظ ذى قار "جنوب"، أحمد غنى الخفاجى، تقدم باستقالته لـ مصطفى الكاظمى.
ونقلت "واع" عن بيان أصدره مكتب الخفاجى المستقيل، أن المحافظ أحمد غنى الخفاجى أقدم على تقديم استقالته من المنصب، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح المواطنين.
وأضافت: "قدم المحافظ اعتذاره الخاص لأبناء ذى قار كافة عن أى تقصير، ويرجو لهم ولجميع أبناء شعب العراق الحياة الهانئة والمستقرة دائما".
وكان العشرات من أبناء مدينة الناصرية، قد تظاهروا أمس الأربعاء، وسط المدينة للمطالبة بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم.
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