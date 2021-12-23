التحالف العربى يوجه ضربات موجعة جديدة لـ عصابة الحوثى فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، العملية التى نفذها فى صنعاء تأتى كاستجابة فورية إطلاق مسيرة نحو مدينة جازان بالمملكة كان قد تمكن من تدميرها.

وتابع تحالف دعم الشرعية: "دمرنا سبعة مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة فى معسكر الأمن المركزى بصنعاء"، متوعدًا بأن استهداف المدنيين سيكون نظيره دومًا خيار الضربات الجوية وفى إطار القانون الدولى الإنسانى.

وكان التحالف العربى قد أعلن أمس الأربعاء، فى بيان نقلته فضائية "العربية"، تنفيذ 33 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأكد أنه دمر خلال تلك العملية 25 آلية ودفاعات جوية، لافتًا إلى أنها كبدت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً إرهابيا.

والثلاثاء، قال التحالف إن مليشيات الحوثى أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر الجارى، كما أعلن جاهزية مطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية فى ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.