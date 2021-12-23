كورونا فى البرازيل.. 3451 إصابة جديدة و143 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، الأربعاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد تخطى الـ 22.2 مليون حالة، فيما حصد الفيروس التاجى أرواح ما لا يقل عن حصيلة الوفيات 618 شخص.

وكانت قد أعلنت الوزارة عن نيتها التبرع بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" على الأقل، للدول منخفضة الدخل فى إطار مبادرة "كوفاكس"، التى تديرها منظمة الصحة العالمية.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.