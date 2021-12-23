أكثر من 100 مليون إصابة بفيروس كورونا في القارة الأمريكية

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأمريكية منذ بداية الجائحة قد تخطى 100 مليون حالة.
وقالت المنظمة ، أمس الأربعاء، إن أكثر من نصف هذه الحالات (51 مليونا) سجلت في الولايات المتحدة، بينما رُصدت 22 مليون إصابة في البرازيل، مشيرة أيضا إلى أنه تم رصد إصابات بالمتحور أوميكرون في 19 بلدا ومنطقة في القارة.
وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، كاريسا إتيان، في بيان، إنه "يتعين على الدول الحفاظ على إجراءاتها الصحية للحدّ من انتقال الفيروس".
ووفقا للمنظمة، فإن غالبية الدول في الأمريكيتين يُفترض أن تكون بحلول نهاية العام قد وصلت أو تجاوزت الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
لكن بعض البلدان مثل هاييتي وغواتيمالا وجامايكا قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.
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