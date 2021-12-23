سجل حالا.. تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2022-2021 pdf للتقديم إلكترونيا في الجامعات

يوفرلكم ثقفني، رابط تحميل دليل القبول للجامعات السودانية 2021-2022 pdf، مع انطلاق عملية التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية والحكومية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان عن توفير دليل القبول في الجامعات السودانية لعام 2022، حيث يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية في جميع الولايات السودانية الحصول على هذا الدليل من خلال تحميله عبر موقع وزارة التعليم العالي، ويستطيع الطلبة الاطلاع على الدليل والتعرف على نسبة القبول في كليات الطب والهندسة وبقية الكليات من أجل التقديم الإلكتروني للدراسة في الجامعات السودانية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وفي هذا المقال المفصل نتعرف معكم على كيف يتم تحميل الدليل.

دليل القبول للجامعات السودانية 2021-2022 pdf

فتحت الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل طلاب الجامعات الجددد، حيث إنطلقت عملية التسجيل في تاريخ 16 ديسمبر 2021 كأول يوم لبدء التسجيل، وقالت الإدارة بأن التقديم سيستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك سيتم إغلاق باب التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، ويرغب الكثير من الطلاب والطالبات في الحصول على دليل القبول في الجامعات السودانية التابعة لمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني للعام الدراسي الجامعي 2021 – 2022م، ويمكن لكم الآن زيارة رابط موقع وزارة التعليم العالي وتحميل دليل القبول للجامعات السودانية 2021 -2022 pdf، حيث تتوفر صيغة الملف على شكل نسخة بي دي إف يمكن للطلاب الاطلاع عليها عبر الهاتف المحمول وجهاز التابلت والحاسوب.

دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf

أصدرت الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دليل القبول للجامعات السودانية للعام الدراسي 2021-2022، وقد أصبح الدليل متوفرا ومتاحا أمام جميع الطلاب في كافة الولايات السودانية، ونوفر لكم الرابط المخصص من أجل تحميل دليل القبول في الكليات الجامعية سواء كانت أهلية أو حكومية، ويتم ذلك من خلال الدخول إللا الرابط التالي من هنا، ويضم الدليل الكثير من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالتسجيل، حيث يتعرف الطالب على كافى المواد المؤهلة للترشيح للقبول، كما يتعرف أيضا على اسماء الكليات للمؤسسات الاهلية ورموزها للمنافسة العامة.

دليل القبول للجامعات السودانية 2022

يعد دليل قبول الجامعات السودانية 2022 مهما لدى جميع الطلاب والطالبات، حيث يمكنهم من التعرف على كيفية التسجيل وعلى نسب القبول، كما يتعرف الطالب على معدل القبول في التخصصات التي تناسب المجموع والمعدل الذي حصل عليه في الشهادة، وبعد أن يتعرف الطالب على المعلومات المتعلقة بالتسجيل يصبح بإمكانه التقديم على الجامعات الحكومية والخاصة المتوفرة في البلاد.

دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2021 pdf

أكت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن موعد التقديم للقبول في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية، قد انطلق يوم الخميس 16/12/2021، ويتم إغلاق باب التقديم في تاريخ 28/12/2021، حيث وفرت الوزارة 12 يوما للطلاب من أجل التقديم، ويستطيع الطلاب المغتربين سواء من السودان أو غيرها من الدول التسجيل والدراسة في الجامعات السودانية.

تحميل دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 pdf

نوهت وزارة التعلم العالي إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين في التقديم من خارج البلاد، التقديم عن طريق رابط موقع الإدارة العامة للقبول، كمات وفرت الوازرة لكافة الطلاب إمكانية التواصل والاتصال على الرقم 2511 في حالة هناك أي مشاكل واجهتهم خلال التسجيل.

دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021

يمكن للطلاب دفع تكاليف ورسوم الدراسة من هلال المنافذ المتاحة والتي اعتمدتها الوزارة والمتواجد في جميع الولايات، حيث ستكون كافة الكيات الحكومية والأهلية منافذ للتقديم أمام الطلاب، وسيحصل الطالب على الرقم الجامعي الخاص به من خلال هذه المنافذ.

دليل القبول للجامعات السودانية 2021- 2022

طريقة تحميل دليل القبول للجامعات السودانية للعام الدراسي 2020-2021، نكشف لكم خطوة بخطوة وبشكل بسيط آلية تحميل ملف دليل القبول في جامعات السودان، ستلاحظ بعد تحميل الملف بأنه بصيغة بي دي إف، وذلك يسهل عليك طباعته في حالة أردت القيام بذلك.

في البداية يجب عليك زيارة رابط موقع وزارة التعليم العالي، ويظرلك عبارة دليل القبول للجامعات السودانية تقوم بالنقر عليه. سيتم نقلك إلى صفحة التحميل تقوم بالنقر على تحميل. يبدأ تحميل الدليل، وسيتم تنزيله على جهازك مباشر وتكون قادرا على طباعته.

هناك عدد من المواد المؤهلة للترشيح من أجل القبول للالتحاق بالكليات الأهلية والحكومية نتعرف عليها كما يلي:

أولا: الشهادة السودانية المساق الأكاديمي.

ثانيا: الشـهادة الثانـوية الفنيـة.

ثالثا: شهادة القران الكريم والدراسات الاسلامية.

الشهادة السودانية المساق الأكاديمي

يتم احتساب نسبة القبول للكليات التي نستعرضها لكم في السطور التالية، وذلك من مجموع المواد السبع الآتية بعد استيفاء الشرط العام، وهي مادة اللغة العربية، مادة التربية الدينية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات المتخصصة، مادة الفيزياء، مادة الكيميـاء، مادة الأحياء.

كلية الطب / كلية طب الأسنان / كلية الصيدلة / كلية المختبرات الطبية / كلية الأشعة / كلية التمريض / كلية القبالة / كلية التخدير / كلية العلاج الطبيعى / كلية الطب البيطري / كلية الإنتاج الحيواني / كلية الصحة العامة وصحة البيئة / كلية العلوم قسم الاحياء / كلية علوم البحار / كلية علم النفس (الصحى / السريرى والجنائى) / كلية العلوم الصحية / كلية الزراعة / كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية / كلية الغابات / كلية علوم بيئية قسم تقانة البيئة / كلية علوم البصريات / كلية التغذية / كلية طب العيون.