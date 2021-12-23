كوريا الجنوبية بعد تسجيل 246 إصابة: أوميكرون ينتشر بسرعة فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 6919 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 589 ألفا و978 إصابة.





وحسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية، فى أعلى رقم يسجل منذ بدء الجائحة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5015 وفاة. وأبلغت كوريا الجنوبية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به فى البلاد إلى 246 شخصا، مؤكدة أنه ينتشر بسرعة.

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