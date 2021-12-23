أرقام كورونا فى العالم تصل إلى رقم مفزع

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "رويترز" التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
وفي ما يلى قائمة بالدول الأكثر تسجيلًا للإصابات والوفيات:
الولايات المتحدة 812.720 وفاة، و51,395,700 إصابة
الهند 478.325 وفاة، و3,475,8481 إصابة
البرازيل 617.948 وفاة، و22,219,477 إصابة
بريطانيا 147.433 وفاة، و11542143 إصابة
تركيا 80922 وفاة، و9,225,573 إصابة
فرنسا 121.946 وفاة، و8,713,756 إصابة
ألمانيا 109.057 وفاة، و6,862,587 إصابة
إيران 131.211 وفاة، و6,17,7885 إصابة
إسبانيا 88.887 وفاة، و5,585,054 إصابة
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