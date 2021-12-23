اليابان: لا نعتزم تشديد قيود كورونا رغم انتشار «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - صرح كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، بأن اليابان لا تعتزم تشديد القيود المفروضة على الأنشطة فورا، حتى بعد تسجيل أول حالة انتقال مجتمعى لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إذ تتخذ الحكومة تدابير كاملة ضدها.





ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية فى مؤتمر صحفى، قوله: "فى الوقت الحالى، نحن لا ندرس إجراء أى تغيير فى القيود المفروضة على أنشطة الناس، لكننا نخطط للاستجابة السريعة من خلال العمل مع البلديات والخبراء باتخاذ موقف العدوى والوضع الوبائى فى الاعتبار". وكانت مقاطعة أوساكا قد أعلنت أمس تسجيل أول حالة انتقال مجتمعى لسلالة أوميكرون لثلاثة أفراد من أسرة واحدة ليس لديها تاريخ سفر للخارج. ووسط حالة عدم اليقين المتزايد حول أوميكرون، قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إن حكومته كانت مستعدة تماما لانتشار السلالة الجديدة.

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